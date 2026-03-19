Лариса Долина хочет посетить места, где прежде жила

Российская артистка Лариса Долина намерена посетить места, где жила прежде. Как она рассказала РИА «Новости», у неё много любимых мест в Санкт-Петербурге и Москве, но нет времени.

«Я очень надеюсь, что когда-нибудь выкрою время, приеду и посещу свои любимые места — например, место, где я жила когда-нибудь», — сказала артистка.

Долина отметила, что у неё есть несколько любимых мест в обоих городах, которые она любит. Обычно поездка ограничивается одним днём: утром прибытие, вечером выступление, и сразу дорога обратно.

А ранее Life.ru писал, что во время выступления Ларисы Долиной в Санкт-Петербурге на фестивале «Триумф Джаза» около 50 человек демонстративно покинули зал. Народная артистка завершала джазовый фестиваль и вышла к публике неожиданно для многих — в тот момент, когда Игорь Бутман общался с аудиторией. Сразу после исполнения первой композиции из зала начали уходить люди — это происходило прямо во время концерта.