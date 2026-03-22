Лариса Долина на концерте в Подольске почтила память жертв теракта в «Крокусе»

Народная артистка России Лариса Долина во время выступления в подольском ДК «Октябрь» почтила память жертв теракта в «Крокус сити холле». Кадрами с концерта, посвящённого 70-летию певицы и состоявшегося в годовщину трагедии, поделился корреспондент Life.ru.

«Сегодня ровно два года со дня страшной трагедии в «Крокусе». Я не могу обойти эту тему стороной, поэтому прошу почтить память минутой молчания», — сказала артистка со сцены.