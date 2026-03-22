Свежие розы и гвоздики: Россияне вспоминают жертв теракта в «Крокусе»

22 марта Россиия вспоминает страшую трагедию, произошедшую два года назад в подмосковном «Крокус сити холле». Сегодня люди приходят к мемориалу, чтобы почтить память жертв теракта, случившегося перед концертом группы «Пикник». В тот вечер погибли 147 человек.

Россияне несут цветы к мемориалу в «Крокус сити холле» во вторую годовщину теракта. Видео © Life.ru

«Надо помнить о трагедии, чтобы больше их не допускать. Соответственно и войны происходят тогда, когда люди забывают об этом. Люди получили напоминание, что наш народ находится в опасности и это даёт свои плоды. Люди стали объединятся, стали задумываться, что нужно что-то делать ради общего блага, а не ради себя самого», — сказал младший сержант, участник движения «Общероссийский народный фронт» Василий Бадаев.

«Эта таргедия очень сильно повлияла на молодёж, ребята стали больше уважать наших героев и понимать, что нужно чтить историю. Те, кто пострадали невинно должны оставаться на века в истории», — заявил в разговоре с Life.ru координатор подержки движения «Общероссийский народный фронт» Александр Фадеичев.

Сегодня памятное место украшено множеством свежих роз и гвоздик, люди продолжают приезжать к месту трагедии. Почтить память погибших приходят неравнодушные граждане, а также участники движения «Общероссийский народный фронт» и добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

«Эта история никогда не будет закончена, потому что это та часть жизни, которая деформирует личность и накладывает отпечаток на всю последующую жизнь», — призналась пострадавшая при теракте в «Крокус сити холле» Татьяна Миронова.

Россияне несут цветы к мемориалу в «Крокус сити холле» во вторую годовщину теракта. Фото © Life.ru

На входе на территорию концертного зала установлены металлодетекторы. У мемориала дежурят волонтёры.

