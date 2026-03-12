Гардеробщики, спасшие десятки людей из ада «Крокуса», продолжают идти по жизни вместе

Пара гардеробщиков, которая вместе с коллегами спасла десятки зрителей из «Крокус сити холла» во время теракта, до сих пор вместе. По данным SHOT, Александр Журик и Елизавета Терехова пошли работать в концертный зал в 2024 году, когда им было по 16 лет. В сентябре ребята отметят три года отношений.

Александр Журик и Елизавета Терехова. Коллаж © SHOT

После трагедии ребята сосредоточились на учёбе и поступили в высшие учебные заведения, им уже по 18 лет. Известно, что Александр некоторое время после трагедии страдал бессонницей, из-за чего посещал школьного психолога. Парень восстанавливался более года. Сейчас он учится на инженера-конструктора, и в будущем хочет заниматься проектированием автомобилей. Юноша признался, что чувствует себя гораздо лучше.

К слову, именно Александр незадолго до страшных событий разговаривал с одним из исполнителей теракта — Шамсидином Фаридуни*. Боевик осматривался и распрашивал о месте, в котором находится.

Александр Журик и Елизавета Терехова у «Крокуса» в Подмосковье. Фото © SHOT

А Елизавета в день трагедии впервые работала на входе в зал. Несмотря на это, девушка смогла сориентироваться и вывести десятки человек. Сейчас она временно не работает и учится на графического дизайнера. Первое время после теракта Лиза страдала от слуховых галлюцинаций — постоянно слышала звуки стрельбы.

Ребята изредко общаются с другими гардеробщиками, которые также предприняли меры по эвакуации. По их словам, у Виктории, Александра, Ислама, Никиты и Артёма всё хорошо.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.