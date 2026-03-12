Гардеробщики, спасшие десятки людей из ада «Крокуса», продолжают идти по жизни вместе
Пара гардеробщиков, которая вместе с коллегами спасла десятки зрителей из «Крокус сити холла» во время теракта, до сих пор вместе. По данным SHOT, Александр Журик и Елизавета Терехова пошли работать в концертный зал в 2024 году, когда им было по 16 лет. В сентябре ребята отметят три года отношений.
Александр Журик и Елизавета Терехова. Коллаж © SHOT
После трагедии ребята сосредоточились на учёбе и поступили в высшие учебные заведения, им уже по 18 лет. Известно, что Александр некоторое время после трагедии страдал бессонницей, из-за чего посещал школьного психолога. Парень восстанавливался более года. Сейчас он учится на инженера-конструктора, и в будущем хочет заниматься проектированием автомобилей. Юноша признался, что чувствует себя гораздо лучше.
К слову, именно Александр незадолго до страшных событий разговаривал с одним из исполнителей теракта — Шамсидином Фаридуни*. Боевик осматривался и распрашивал о месте, в котором находится.
Александр Журик и Елизавета Терехова у «Крокуса» в Подмосковье. Фото © SHOT
А Елизавета в день трагедии впервые работала на входе в зал. Несмотря на это, девушка смогла сориентироваться и вывести десятки человек. Сейчас она временно не работает и учится на графического дизайнера. Первое время после теракта Лиза страдала от слуховых галлюцинаций — постоянно слышала звуки стрельбы.
Ребята изредко общаются с другими гардеробщиками, которые также предприняли меры по эвакуации. По их словам, у Виктории, Александра, Ислама, Никиты и Артёма всё хорошо.
Напомним, действия ребят не остались без внимания. Президент России Владимир Путин наградил гардеробщиков, которые помогали людям эвакуироваться из «Крокуса». Александр Журик, кстати, отказался принимать миллион рублей за спасение зрителей. Позднее юношей наградили в Совете Федерации.
* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
Обложка © SHOT