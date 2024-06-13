Путин наградил школьников, спасших людей во время теракта в "Крокусе"

Президент России Владимир Путин наградил медалями школьников, спасших людей во время теракта в подмосковном "Крокусе". Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что к госнаграде представлены учащиеся московских школ Виктория Волчихина, Артемий Филимонов, Елизавета Терехова и Александр Журик, который ранее отказался принять 1 миллион рублей за спасение людей во время теракта. Ребят отметили "за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях".