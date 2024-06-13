Путин наградил школьников, спасших людей во время теракта в "Крокусе"
Школьники Виктория Волчихина, Никита Иванов, Артемий Филимонов, Ислам Халилов, Елизавета Терехова и Александр Журик (слева направо). Обложка © TACC / NEWS.ru / Сергей Булкин
Президент России Владимир Путин наградил медалями школьников, спасших людей во время теракта в подмосковном "Крокусе". Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе говорится, что к госнаграде представлены учащиеся московских школ Виктория Волчихина, Артемий Филимонов, Елизавета Терехова и Александр Журик, который ранее отказался принять 1 миллион рублей за спасение людей во время теракта. Ребят отметили "за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях".
"Медалью "За спасение погибавших": наградить Викторию Волчихину, Александра Журика и Елизавету Терехову", — говорится в указе Путина.
Теракт в "Крокусе" произошёл 22 марта. Вооружённые боевики открыли огонь по людям, а затем подожгли концертный зал. Жертвами трагедии стали 144 человека, пострадало свыше 550, всего же более 1700 человек признаны потерпевшими. По обвинению в причастности к массовому убийству арестовано 18 человек. Следствие установило связь боевиков со спецслужбами Украины.