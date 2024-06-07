Губернатор Воробьёв допустил возведение памятного сквера на месте "Крокуса"
Власти Подмосковья активно обсуждают судьбу уничтоженного в результате теракта "Крокус сити холла", рассматривая различные варианты использования территории концертного зала. Одна из инициатив предлагает возвести здесь сквер в память о жертвах чудовищной трагедии, заявил губернатор области Андрей Воробьёв.
По словам чиновника, также рассматривается вариант с полной реконструкцией сооружения. Ситуация осложняется тем, что здание находится в частной собственности, признался глава Подмосковья.
"Но вместе с тем и общественное мнение, и наша позиция, конечно, предполагают строительство, организацию там сквера памятного. Вот эти обсуждения идут", — заявил он РИА "Новости" на полях Петербургского международного экономического форума.
Вооружённые автоматами боевики открыли огонь по посетителям "Крокуса" 22 марта. Затем террористы подожгли концертный зал и скрылись, направившись в сторону украинской границы. Их удалось задержать лишь в Брянской области. Жертвами чудовищной трагедии стали 144 человека, ещё 550 отделались ранениями. Четверо головорезов и 14 их сообщников арестованы.
Telegram / МЧС России