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7 июня, 02:21

Губернатор Воробьёв допустил возведение памятного сквера на месте "Крокуса"

Власти Подмосковья активно обсуждают судьбу уничтоженного в результате теракта "Крокус сити холла", рассматривая различные варианты использования территории концертного зала. Одна из инициатив предлагает возвести здесь сквер в память о жертвах чудовищной трагедии, заявил губернатор области Андрей Воробьёв.

По словам чиновника, также рассматривается вариант с полной реконструкцией сооружения. Ситуация осложняется тем, что здание находится в частной собственности, признался глава Подмосковья.

"Но вместе с тем и общественное мнение, и наша позиция, конечно, предполагают строительство, организацию там сквера памятного. Вот эти обсуждения идут", — заявил он РИА "Новости" на полях Петербургского международного экономического форума.

ЧОП "Крокус профи" лишилось лицензии через месяц после теракта
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Вооружённые автоматами боевики открыли огонь по посетителям "Крокуса" 22 марта. Затем террористы подожгли концертный зал и скрылись, направившись в сторону украинской границы. Их удалось задержать лишь в Брянской области. Жертвами чудовищной трагедии стали 144 человека, ещё 550 отделались ранениями. Четверо головорезов и 14 их сообщников арестованы.

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Telegram / МЧС России

Илья Пушкарев
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