Губернатор Воробьёв допустил возведение памятного сквера на месте "Крокуса"

Власти Подмосковья активно обсуждают судьбу уничтоженного в результате теракта "Крокус сити холла", рассматривая различные варианты использования территории концертного зала. Одна из инициатив предлагает возвести здесь сквер в память о жертвах чудовищной трагедии, заявил губернатор области Андрей Воробьёв.

По словам чиновника, также рассматривается вариант с полной реконструкцией сооружения. Ситуация осложняется тем, что здание находится в частной собственности, признался глава Подмосковья.

"Но вместе с тем и общественное мнение, и наша позиция, конечно, предполагают строительство, организацию там сквера памятного. Вот эти обсуждения идут", — заявил он РИА "Новости" на полях Петербургского международного экономического форума.