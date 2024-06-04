ЧОП "Крокус профи" лишилось лицензии через месяц после теракта
Частное охранное предприятие "Крокус профи" лишилось лицензии спустя месяц после теракта в "Крокус сити холле". Об этом сообщает РИА "Новости" ссылаясь на базы открытых данных.
По данным СМИ, последняя информация о предоставлении лицензии ЧОПу датирована 10 марта 2023 года. А 24 апреля 2024 года налоговые органы зафиксировали сведения об отзыве лицензии у предприятия. Такие же сведения были зафиксированы дважды 25 апреля. По данным системы "БИР-Аналитик", сейчас у ЧОП "Крокус профи" нет лицензий.
Агентство уточняет, что в "Крокусе" продолжает работать охрана, однако сотрудниками какой компании они являются — пока неизвестно.
При этом в конце мая СК возбудил новое уголовное дело по факту теракта в "Крокус сити холле" — на этот раз об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Напомним, 22 марта террористы расстреляли посетителей "Крокус сити холла", которые пришли на концерт группы "Пикник". Затем боевики подожгли зрительный зал и сбежали. Их поймали в Брянской области при попытке пересечь границу с Украиной. Жертвами теракта стали 144 человека, пострадало свыше 550, всего же более 1700 человек признаны потерпевшими. По обвинению в причастности к массовому убийству арестованы 18 человек.
Life.ru