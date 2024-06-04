ЧОП "Крокус профи" лишилось лицензии через месяц после теракта

Частное охранное предприятие "Крокус профи" лишилось лицензии спустя месяц после теракта в "Крокус сити холле". Об этом сообщает РИА "Новости" ссылаясь на базы открытых данных.

По данным СМИ, последняя информация о предоставлении лицензии ЧОПу датирована 10 марта 2023 года. А 24 апреля 2024 года налоговые органы зафиксировали сведения об отзыве лицензии у предприятия. Такие же сведения были зафиксированы дважды 25 апреля. По данным системы "БИР-Аналитик", сейчас у ЧОП "Крокус профи" нет лицензий.