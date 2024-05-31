СК проверит бар в Киеве, который назвал пивной сет "Крокус сити"
Московские следователи проведут проверку по факту публичного оправдания терроризма киевским баром "Офензива". Это заведение выставило в своё меню пивной сет "Крокус сити". С обращением провести проверку выступил член Комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских.
Украинский бар "Офензива" сделал сет "Крокус сити" в своём меню. Фото © Telegram / Политика страны
"В Следственном комитете РФ рассмотрено Ваше обращение о публичном оправдании террористического акта в "Крокус сити холле" руководством киевского арт-бара "Офензива". Проверка изложенных доводов организована в Главном следственном управлении по городу Москве", — говорится в тексте ответа на обращение, которое опубликовал Альшевских в телеграм-канале.
Депутат добавил, что на Украине "некому остановить кощунство", а задача следователей — установить всех причастных.
Напомним, в марте стало известно, что заведение "Офензива" добавило в меню сет с названием "Крокус сити". За 250 гривен посетителям предлагают картофель фри, куриные крылья, луковые кольца и жареный сыр моцарелла. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пришла в ужас и назвала расчеловечиванием блюдо "Крокус сити" в этом заведении.
Напомним, 22 марта террористы расстреляли посетителей "Крокус сити холла", которые пришли на концерт группы "Пикник". Боевики подожгли зрительный зал и сбежали. Их поймали в Брянской области при попытке пересечь границу с Украиной. Жертвами теракта стали 144 человека, пострадало свыше 550. Стало известно, что ФСБ задержала более 20 человек в ходе дела о теракте.
Life.ru