СК проверит бар в Киеве, который назвал пивной сет "Крокус сити"

Московские следователи проведут проверку по факту публичного оправдания терроризма киевским баром "Офензива". Это заведение выставило в своё меню пивной сет "Крокус сити". С обращением провести проверку выступил член Комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских.

Украинский бар "Офензива" сделал сет "Крокус сити" в своём меню. Фото © Telegram / Политика страны

"В Следственном комитете РФ рассмотрено Ваше обращение о публичном оправдании террористического акта в "Крокус сити холле" руководством киевского арт-бара "Офензива". Проверка изложенных доводов организована в Главном следственном управлении по городу Москве", — говорится в тексте ответа на обращение, которое опубликовал Альшевских в телеграм-канале.