Москалькову шокировал "адский" сет "Крокус сити" в меню киевского бара, её поддержали в Сети
Москалькова назвала расчеловечиванием блюдо "Крокус сити" в меню киевского бара
Украинский ресторан сделал сет "Крокус сити" в своём меню. Обложка © Telegram / Политика страны
Появление в меню киевских баров позиций с названием "Крокус сити" является проявлением варварского расчеловечивания. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Украинский ресторан добавил сет "Крокус сити" в своё меню. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ofenzyva
"Я не знаю, правда ли это, но если это так, то нет слов для возмущения… Якобы в некоторых точках питания на Украине появилось блюдо "Крокус сити холл". До какой степени нужно расчеловечиться, чтобы радоваться горю, гибели ни в чём не повинных людей. Сегодня добро должно победить", — заявила Москалькова у мемориала погибшим в "Крокусе".
Пользователи социальных сетей отреагировали на дикую выдумку общепита, назвав новую позицию в меню "прекрасными фашистскими вайбами" и "позором для всей Украины", и пообещали сделать всё возможное, чтобы страницу бара заблокировали. Недоумевающие люди спрашивают администрацию бара, как до такого вообще можно было дойти, и поздравляют с пробитием дна. Ещё одна комментаторша написала: "В ад вашему заведению".
Напомним, чудовищный теракт случился вечером 22 марта в "Крокус сити холле" незадолго до начала выступления рок-группы "Пикник". Боевики начали расстреливать людей уже на парковке, как только вышли из машины, а потом облили зал бензином и подожгли. Официально сообщается о 137 погибших. По горячим следам были задержаны 11 подозреваемых, в том числе четверо террористов, пытавшихся добраться до Украины, где их ожидали подельники. Всех четверых арестовали до 22 мая.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что киевский ресторан "Офензива" добавил в меню сет с названием "Крокус сити". За 250 гривен посетителям предлагают картофель фри, куриные крылья, луковые кольца и жареный сыр моцарелла. Кроме того, в ассортименте заведения имеется стейк "Дарья Дугина".