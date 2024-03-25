Москалькову шокировал "адский" сет "Крокус сити" в меню киевского бара, её поддержали в Сети

Появление в меню киевских баров позиций с названием "Крокус сити" является проявлением варварского расчеловечивания. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Украинский ресторан добавил сет "Крокус сити" в своё меню. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ofenzyva

"Я не знаю, правда ли это, но если это так, то нет слов для возмущения… Якобы в некоторых точках питания на Украине появилось блюдо "Крокус сити холл". До какой степени нужно расчеловечиться, чтобы радоваться горю, гибели ни в чём не повинных людей. Сегодня добро должно победить", — заявила Москалькова у мемориала погибшим в "Крокусе".

Пользователи социальных сетей отреагировали на дикую выдумку общепита, назвав новую позицию в меню "прекрасными фашистскими вайбами" и "позором для всей Украины", и пообещали сделать всё возможное, чтобы страницу бара заблокировали. Недоумевающие люди спрашивают администрацию бара, как до такого вообще можно было дойти, и поздравляют с пробитием дна. Ещё одна комментаторша написала: "В ад вашему заведению".