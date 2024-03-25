"Запалил контору": Медведчук увидел чудовищный просчёт в словах Зеленского про теракт в "Крокусе"

Украина оказалась едва ли не единственной страной, власти которой не выступили с осуждением теракта в красногорском "Крокус сити холле", и отсутствие адекватной реакции от политического руководства продемонстрировало истинную суть режима Владимира Зеленского. Такое заявление в своей авторской статье на платформе "Смотрим.ру" сделал экс-глава запрещённой в Незалежной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, сейчас являющийся лидером движения "Другая Украина".

"Оказалось, что в "цивилизованном мире" не все страны цивилизованы. В Латвии граждан, решивших высказать поддержку России, прогоняли от посольства, а свечи и цветы убирали. Но больше всех проявилась нацистская сущность Украины Зеленского — единственной страны, которая этот теракт не осудила", — написал политик.

Медведчук напомнил, что никто из представителей власти в Незалежной, в том числе и сам Зеленский, не выразил соболезнований в связи с гибелью множества невинных людей, а своими словами снова "запалил контору". Между тем украинские медиа утонули в танцах на костях и ликованиях, вызванных масштабами трагедии. Всё это позволяет сделать однозначные выводы о тех, кто находится у власти в стране, и о том, как звереет народ, когда находится под управлением таких руководителей. Происходящее в украинских соцсетях не имеет отношения ни к украинским традициям, ни к устоям православия, ни даже к европейскому гуманизму: всё это режим Зеленского преследует и искореняет.

Вместе с тем экс-глава ОПЗЖ напомнил, что по Зеленскому и его приспешникам не стоит судить обо всей Украине, ведь искренне поддерживает киевский режим ничтожно малая часть украинцев, тогда как миллионы их соотечественников вместе с жителями России скорбят о погибших и надеются на скорейшее выздоровление раненых, а также на то, что организаторы теракта понесут справедливое наказание.

"Для представителей нашего движения, украинцев, которые его поддерживают, как и для всех адекватных людей в мире, крайне важно, чтобы заказчики, организаторы и исполнители этого кровавого преступления были найдены, обезврежены и наказаны по всей строгости закона. А справедливость требует неотвратимого возмездия всем причастным", — заключил Медведчук.