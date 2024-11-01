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1 ноября, 17:43

В Совете Федерации в одиннадцатый раз наградили детей-героев

Дети-герои, рискнувшие жизнью ради других. Фото © Совет Федерации

Дети-герои, рискнувшие жизнью ради других. Фото © Совет Федерации

1 ноября в Совете Федерации наградили детей-героев, которые проявили мужество в экстремальных ситуациях, рискнули и спасли человеческие жизни. Это уже одиннадцатая торжественная церемония награждения, на которой медали «За проявленное мужество» были вручены детям и подросткам, в том числе из приграничных (прифронтовых) регионов РФ.

«В этот раз в Совет Федерации поступило более 230 представлений из 60 субъектов Федерации — от Донбасса до Камчатки», — отметила председатель СФ Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко. Фото © Совет Федерации

Валентина Матвиенко. Фото © Совет Федерации

По мнению Матвиенко, секрет успеха «Детей-героев» кроется в правильной, созидательной и благородной идее. Всероссийский гражданско-патриотический проект был создан по инициативе заслуженного спасателя РФ, вице-спикера СФ Юрия Воробьёва.

Медали ребятам вручили герои России и участники специальной военной операции, президентской программы «Время героев» — люди, для которых делом жизни стала защита граждан и своего Отечества.

«В этом заключается глубокий символизм, особая преемственность поколений и, я бы сказала, связь времён», — заявила председатель СФ.

В Совете Федерации наградили детей-героев. Фото © Совет Федерации

В Совете Федерации наградили детей-героев. Фото © Совет Федерации

Валентина Матвиенко также обратилась к сенаторам, главам регионов и региональным командам с просьбой организовать торжественные награждения в субъектах Федерации. В заключительном слове спикер СФ поблагодарила родных, педагогов и наставников детей и обратилась к юным героям с напутствием.

«Ребята, вас увидела вся наша большая страна. На вас теперь лежит особая ответственность, на вас будут равняться. Это уже ваша судьба», — подытожила Матвиенко.

Сотрудница "Крокуса" получила награду в ГД за спасение детей и отказалась считать себя героиней
Сотрудница "Крокуса" получила награду в ГД за спасение детей и отказалась считать себя героиней

Кстати, ранее президент России Владимир Путин наградил школьников, спасших людей во время теракта в «Крокус сити холле». Как уточнялось в документе, к госнаграде были представлены учащиеся московских школ Виктория Волчихина, Артемий Филимонов, Елизавета Терехова и Александр Журик, который ранее отказался принять один миллион рублей за спасение людей во время теракта. Ребят отметили «за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях».

Алена Пенчугина
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