Сотрудница "Крокуса" получила награду в ГД за спасение детей и отказалась считать себя героиней

Сотрудники подмосковного Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), которые проявили героизм, спасая детей во время теракта, сегодня получили в Госдуме благодарственные письма. Они были подписаны главой Комитета по молодёжной политике Артёмом Метелевым и председателем Комитета по безопасности Василием Пискарёвым. Одной из тех, кто не поддался панике в тот пятничный вечер и выводил зрителей, была девушка по имени Виктория. В беседе с Life.ru она подчеркнула, что героем себя не считает.

Девушка по имени Виктория, выводившая зрителей из "Крокуса" во время теракта, — о своём поступке. Видео © Life.ru

"Не было осознания того, что происходит. Мы поняли, что произошло, только когда вышли на улицу и отошли от "Крокуса". Мы выполняли свои обязанности, свою работу. Это не проявление героизма", — сказала Виктория.

О том, что в здании террористы, она узнала из сообщения, которое пришло в чат сотрудников. Работникам написали, что на первом этаже стрельба, и попросили эвакуировать зрителей.

"Мы на мероприятиях занимаемся обеспечением безопасности. Мы все проходим обучение. Зрителей быстро эвакуировали, я выходила в самом конце, когда никого не было уже. Нам так и написали, что стрельба снизу, нужна эвакуация. Мы находились на третьем этаже этого же здания", — уточнила девушка.