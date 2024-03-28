Сотрудница "Крокуса" получила награду в ГД за спасение детей и отказалась считать себя героиней
В Госдуме наградили сотрудников "Крокуса", спасавших детей во время теракта
Сотрудники подмосковного Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), которые проявили героизм, спасая детей во время теракта, сегодня получили в Госдуме благодарственные письма. Они были подписаны главой Комитета по молодёжной политике Артёмом Метелевым и председателем Комитета по безопасности Василием Пискарёвым. Одной из тех, кто не поддался панике в тот пятничный вечер и выводил зрителей, была девушка по имени Виктория. В беседе с Life.ru она подчеркнула, что героем себя не считает.
Девушка по имени Виктория, выводившая зрителей из "Крокуса" во время теракта, — о своём поступке. Видео © Life.ru
"Не было осознания того, что происходит. Мы поняли, что произошло, только когда вышли на улицу и отошли от "Крокуса". Мы выполняли свои обязанности, свою работу. Это не проявление героизма", — сказала Виктория.
О том, что в здании террористы, она узнала из сообщения, которое пришло в чат сотрудников. Работникам написали, что на первом этаже стрельба, и попросили эвакуировать зрителей.
"Мы на мероприятиях занимаемся обеспечением безопасности. Мы все проходим обучение. Зрителей быстро эвакуировали, я выходила в самом конце, когда никого не было уже. Нам так и написали, что стрельба снизу, нужна эвакуация. Мы находились на третьем этаже этого же здания", — уточнила девушка.
По её словам, коллеги на лестницах контролировали, чтобы люди не паниковали и не было давки. Тогда Виктория, как и другие сотрудники, до конца не понимала, что происходит. Сейчас девушка признаётся, что после трагедии в её душе образовалась пустота.
Как сообщал Life.ru, теракт в "Крокусе" произошёл вечером в пятницу, 22 марта. Там ожидался концерт рок-группы "Пикник", охрана уже закрыла двери в зал, и в этот момент внутрь пробрались вооружённые боевики. Расстреляв посетителей, они подожгли здание и скрылись. Нападавших задержали в Брянской области. Они намеревались перейти российско-украинскую границу. По последним данным, страшная трагедия унесла жизни 143 человек, ещё 360 пострадало. 24 марта террористов отправили в СИЗО. На следующий день суд арестовал троих сообщников боевиков, а 26 марта — ещё одного.
Life.ru