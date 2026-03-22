«Живу дальше»: Life.ru поговорил с мужчиной, потерявшим близкого в «Крокусе»

22 марта 2024 года стал для Анатолия днём, который перечеркнул всё. В тот вечер он потерял близкого человека в «Крокус сити холле». Кого именно — не говорит, но в его голосе — скорбь, которая тяжелее любых слов. Прошло два года и мужчина уже научился жить с этой болью.

«Свыкся с этой мыслью уже, живу. Продолжаю жить дальше», — говорит он.

Анатолий признался, что не видит к глазах террористов ни капли раскаяния. Эти люди не понимают, что произошло.

«Наверно, эти люди даже не понимают, что произошло, не осознают, за что они сидят», — добавил мужчина.

Сегодня, во вторую годовщину трагедии, Анатолий пришёл к мемориалу. Как и те, кто тоже продолжает жить, помня. Свежие розы и гвоздики у стен «Крокуса» — цветы, которые не заменят тех, кого больше нет.