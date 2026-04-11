Не первая афера: Двое фигурантов дела Долиной оказались опытными преступниками
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official
Двое мужчин, участвовавших в хищении денег и квартиры Ларисы Долиной, оказались далеко не новичками в криминальном мире. Согласно материалам дела, с которыми ознакомилось агентство ТАСС, оба имеют внушительные судимости.
Артур Каменецкий ранее был осуждён за мошенничество в особо крупном размере, грабёж, подделку официальных бумаг и вымогательство. В разное время его приговаривали к пяти и семи годам колонии, наказание складывали частично.
Его подельник Дмитрий Леонтьев тоже не в первый раз предстал перед судом. В его послужном списке — несколько краж, мошенничество и разбой. Самый длительный срок, который он отсидел, составил семь лет лишения свободы.
Помимо Каменецкого и Леонтьева, виновными признаны сотрудница библиотеки (играла роль курьера) и 21-летний житель Тольятти. Все они получили сроки от четырёх до семи лет заключения.
Напомним, 3 августа 2024 года стало известно, что Долина попала в ловушку телефонных аферистов, звонивших ей с территории Украины. С апреля по июнь они убеждали артистку перевести накопления на «безопасный счёт». В итоге певица лишилась всех сбережений и продала свою квартиру. Сейчас Лариса Долина выступает со скидками и со слезами после скандала с квартирой.
Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.