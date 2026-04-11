Не первая афера: Двое фигурантов дела Долиной оказались опытными преступниками

Двое мужчин, участвовавших в хищении денег и квартиры Ларисы Долиной, оказались далеко не новичками в криминальном мире. Согласно материалам дела, с которыми ознакомилось агентство ТАСС, оба имеют внушительные судимости.

Артур Каменецкий ранее был осуждён за мошенничество в особо крупном размере, грабёж, подделку официальных бумаг и вымогательство. В разное время его приговаривали к пяти и семи годам колонии, наказание складывали частично.

Его подельник Дмитрий Леонтьев тоже не в первый раз предстал перед судом. В его послужном списке — несколько краж, мошенничество и разбой. Самый длительный срок, который он отсидел, составил семь лет лишения свободы.

Помимо Каменецкого и Леонтьева, виновными признаны сотрудница библиотеки (играла роль курьера) и 21-летний житель Тольятти. Все они получили сроки от четырёх до семи лет заключения.