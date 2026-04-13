Долина сыграла в спектакле эпизод про старушку, которую выгнали из квартиры, и спела «Погоду в доме»

Певица Лариса Долина сыграла в спектакле «Мечта Фемиды» сцену о старушке, которую незаконно выгнали из квартиры. Об этом сообщает SHOT.

Долина сыграла сцену о старушке, которую незаконно выгнали из квартиры. Видео © Telegram / SHOT

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

70-летняя артистка сыграла адвоката и подругу судьи в постановке про судьбу проститутки. Долина позвала на представление 14-летнюю внучку и после премьеры заявила, что ей не стыдно, отметив, что девочка «уже взрослая». Кстати, сценарий пьесы написал юрист Михаил Барщевский — именно адвокат из его коллегии представляла интересы Долиной в скандальном деле с квартирой в Хамовниках.

Долина после сцены о квартире отказалась комментировать отсылки к делу. Видео © Telegram / SHOT

Спектакль состоит из двух частей. Первая рассказывает историю проститутки, про её отношения с мужчиной и последовавшую беременность. Во второй части действие переносится в отделение роддома, где мать девушки, работающая судьёй, вместе с подругой ждёт появления ребёнка.

В ожидании судья вспоминает дело пожилой женщины, которую обманули мошенники: они уговорили её продать дом, обещав прописать в городской квартире, но в итоге лишили и той, и другой жилплощади. Когда бабушка обратилась в суд, её же обвинили в подделке документов. В финале спектакля Долина исполнила свою знаменитую песню «Погода в доме». Один из зрителей преподнёс певице подарок — макет многоэтажного дома.

Ранее Лариса Долина после квартирного скандала заговорила о жизни по совести. Артистка заявила, что всегда старалась жить в согласии с собой и своими принципами. Она подчеркнула, что умеет честно оценивать свои поступки. Долина также отметила, что всегда готова признавать ошибки, если они были совершены.

Скандал вокруг квартиры Ларисы Долиной разразился летом 2024 года, когда 70-летняя народная артистка под влиянием телефонных мошенников продала принадлежавшую ей пятикомнатную квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей, после чего перевела все полученные деньги аферистам. Певица обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной, и первые инстанции встали на её сторону, вернув жильё, но вызвав общественный резонанс из-за отказа возвращать деньги покупательнице Полине Лурье. В декабре 2025 года Верховный суд оставил квартиру за добросовестным покупателем и постановил выселить Долину.