Тренер сборной СССР, обыгравшей Бразилию в финале Олимпиады, получает пенсию 30 тысяч

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец получает военную пенсию 30 тысяч рублей. При этом он не жалуется на нехватку средств, поскольку у него есть деньги с предыдущих выгодных контрактов. Об этом специалист рассказал РИА «Новости».

«У меня же были хорошие контракты (в годы работы тренером). А военная пенсия сейчас 30 тысяч рублей, я же подполковник МВД», — отметил он.

Бышовец в разные годы был тренером сборных СССР, СНГ, России, а также футбольных клубов «Зенит» и «Локомотив».

При этом за рубежом его имя тоже хорошо известно, поскольку он был одним из самых техничных игроков своего поколения и привёл олимпийскую сборную СССР к золотым медалям. Всю профессиональную карьеру (1963–1973) провёл в киевском «Динамо». Повесить бутсы на гвоздь ему пришлось всего в 27 лет из-за тяжёлой травмы колена.

