Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке



Регион
25 апреля, 15:10

Тренер сборной СССР, обыгравшей Бразилию в финале Олимпиады, получает пенсию 30 тысяч

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец получает военную пенсию 30 тысяч рублей. При этом он не жалуется на нехватку средств, поскольку у него есть деньги с предыдущих выгодных контрактов. Об этом специалист рассказал РИА «Новости».

«У меня же были хорошие контракты (в годы работы тренером). А военная пенсия сейчас 30 тысяч рублей, я же подполковник МВД», отметил он.

Бышовец в разные годы был тренером сборных СССР, СНГ, России, а также футбольных клубов «Зенит» и «Локомотив».

При этом за рубежом его имя тоже хорошо известно, поскольку он был одним из самых техничных игроков своего поколения и привёл олимпийскую сборную СССР к золотым медалям. Всю профессиональную карьеру (1963–1973) провёл в киевском «Динамо». Повесить бутсы на гвоздь ему пришлось всего в 27 лет из-за тяжёлой травмы колена.

Более 80% россиян не откладывают деньги на пенсию
С 22 мая 2026 года в России вступают в силу изменения в законодательстве, которые существенно повлияют на порядок назначения пособий семьям с детьми. О том, что именно изменится в правилах начисления выплат и кого коснутся нововведения, читайте в материале Life.ru.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Пенсии
  • Анатолий Бышовец
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar