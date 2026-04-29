Трутнев потребовал объяснить, почему яблоко в Анадыре стоит 300 рублей

Вице-премьер Юрий Трутнев остался неприятно удивлен стоимостью фруктов в Анадыре. В ходе рабочей поездки по региону полпред президента в ДФО заглянул в местный магазин и обнаружил, что за килограмм яблок просят около тысячи рублей, а цена одного плода достигает 300 рублей.

Политик назвал увиденное ценником, «производящим впечатление». На совещании по развитию Чукотки он обратился к руководству Минвостокразвития с требованием пояснить ситуацию.

Чиновник напомнил, что ранее власти приняли закон о северном завозе. Эта мера должна была решить проблему дороговизны продуктов и значительно удешевить логистику в отдаленных территориях.

«Мы с вами закон принимали о северном завозе, вы обещали, что завоз удешевит что-то, поможет снизить стоимость», — подчеркнул Трутнев.

Теперь ведомству предстоит отчитаться перед вице-премьером и объяснить, почему обещанное снижение цен не коснулось прилавков Анадыря. Ожидается, что ответ министерство подготовит после доклада губернатора региона.

Тем временем в России заметно снизилась стоимость красной икры. В первом квартале 2026 года средняя цена опустилась примерно до 9,4 тыс. рублей за килограмм. Снижение составило около 15% по сравнению с прошлым годом. Ретейлеры подтверждают эту тенденцию: в крупных сетях цены снизились на 15–20% относительно начала 2025 года. Минимальная стоимость небольших банок также уменьшилась — примерно до 435–550 рублей в зависимости от объёма.