Пора шикануть: В России резко подешевела красная икра

В России заметно снизилась стоимость красной икры. В первом квартале 2026 года средняя цена опустилась примерно до 9,4 тыс. рублей за килограмм. Об этом пишут «Ведомости».

Снижение составило около 15% по сравнению с прошлым годом. По данным отраслевых аналитиков, стоимость икры лососевых немного просела в годовом выражении, а продукция из горбуши подешевела ещё сильнее — примерно до 9100 рублей за килограмм.

Ритейлеры подтверждают эту тенденцию: в крупных сетях цены снизились на 15–20% относительно начала 2025 года. Минимальная стоимость небольших банок также уменьшилась — примерно до 435–550 рублей в зависимости от объёма.

Эксперты связывают падение цен с увеличением предложения. Производство икры горбуши в прошлом году выросло более чем на 60%, а общий вылов лососёвых заметно восстановился после слабого сезона 2024 года. Специалисты отмечают, что рынок постепенно приходит в равновесие после периода дефицита и резкого роста стоимости.

Ранее Life.ru рассказывал, что в партии красной икры, поступившей в московские магазины, обнаружили кишечную палочку. Эксперты считают, что попасть туда она могла ещё на этапе добычи рыбы, поскольку производственные процессы строго контролируются санитарными врачами.