Набиуллина объяснила, как ставка ЦБ сдерживает цены на хлеб

Политика Банка России помогает сдерживать рост цен, в том числе на базовые продукты. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По её словам, ключевая ставка действует не сразу, но в итоге защищает доходы граждан.

«Она не мгновенно работает, но она защищает заработные платы, доходы граждан, чтобы на хлеб и другие необходимые товары хватало денег у всех всегда», — отметила она.

Набиуллина подчеркнула, что этот инструмент не регулирует стоимость отдельных товаров напрямую. Однако он позволяет ограничивать общий рост цен в экономике.

«Наша задача состоит в том, чтобы не допускать бесконтрольного роста цен на всё: на хлеб, на лекарства, на молоко», — сказала глава регулятора.

Она объяснила, что инфляция усиливается, когда количество денег растёт быстрее, чем предложение товаров и услуг. В таких условиях возникает замкнутый круг роста цен и зарплат. По словам Набиуллиной, сильнее всего от такой ситуации страдают пенсионеры и малообеспеченные граждане, которым сложнее компенсировать подорожание.

Напомним, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — с 15 до 14,5% годовых — 24 апреля 2026 года. Ожидания большинства аналитиков оправдались, само решение названо компромиссным: осторожным, но сохраняющим тенденцию к смягчению денежно-кредитной политики. Предыдущее снижение состоялось 20 марта.