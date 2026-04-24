24 апреля, 10:34

ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5% годовых

Обложка © Life.ru

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 15% до 14,5 % годовых. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Совет директоров Банка России 24 апреля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 14,50% годовых», — говорится в заявлении.

Ожидания большинства аналитиков оправдались. Решение носит компромиссный характер: осторожный шаг, но сохраняющий тенденцию к смягчению денежно-кредитной политики.

Глава РСПП Шохин призвал ЦБ снизить ключевую ставку до 10%

Напомним, на прошлом заседании, которое прошло 20 марта, Банк России снизил ключевую ставку — до 15% годовых, отметив, что экономика приближается к сбалансированному росту, а в феврале рост цен существенно замедлился: в январе –феврале текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 10,2% в пересчёте на год после 4,4% в четвёртом квартале 2025 года, базовая инфляция — 7% после 5%, годовая инфляция на 16 марта оценивалась в 5,9%.

Наталья Демьянова
