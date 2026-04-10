Глава РСПП Шохин призвал ЦБ снизить ключевую ставку до 10%

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин считает, что Банк России недостаточно быстро снижает ключевую ставку. По его мнению, текущих темпов не хватает, чтобы оживить инвестиции и вернуть экономику к нужным параметрам роста.

«Я считаю, что этого мало. Для экономики, для восстановления инвестиций этого недостаточно», — заявил Шохин журналистам.

Глава РСПП выразил обеспокоенность замедлением темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) в последние месяцы. Он подчеркнул, что значительное охлаждение экономики может затруднить последующее стимулирование её развития. Для обеспечения полноценного возобновления инвестиционной активности, по его словам, необходимо снижение данного показателя до уровня около 10%.

Напомним, Банк России на заседании 20 марта седьмой раз подряд снизил ключевую ставку — до 15% годовых, отметив, что экономика приближается к сбалансированному росту, а в феврале рост цен существенно замедлился: в январе –феврале текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 10,2% в пересчёте на год после 4,4% в четвёртом квартале 2025 года, базовая инфляция — 7% после 5%, годовая инфляция на 16 марта оценивалась в 5,9%.