Набиуллина допустила паузу в снижении ключевой ставки ЦБ

Банк России может взять паузу в снижении ключевой ставки на одном из ближайших заседаний. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. В ЦБ подчеркнули, что будут оценивать необходимость дальнейшего снижения с учётом динамики инфляции, ожиданий и рисков со стороны внешней и внутренней среды.

«Пауза возможна всегда. И наш сигнал о целесообразности рассмотрения, он предполагает паузы. И всё будет зависеть от данных, поэтому даже при направленности сигнала в сторону умеренно-мягкого сигнала пауза возможна», — заявила Набиуллина.

Набиуллина также заявила, что для более резкого смягчения денежно-кредитной политики нужны дополнительные условия. В частности, инфляция должна опуститься ниже целевого уровня, а безработица — заметно вырасти. По её словам, такие сценарии сейчас не прогнозируются ни самим регулятором, ни аналитиками, ни бизнесом.

Напомним, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — с 15 до 14,5% годовых — 24 апреля 2026 года. Ожидания большинства аналитиков оправдались, само решение названо компромиссным: осторожным, но сохраняющим тенденцию к смягчению денежно-кредитной политики. Предыдущее снижение состоялось 20 марта.