24 апреля, 13:05

Набиуллина допустила паузу в снижении ключевой ставки ЦБ

Обложка © Life.ru

Банк России может взять паузу в снижении ключевой ставки на одном из ближайших заседаний. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. В ЦБ подчеркнули, что будут оценивать необходимость дальнейшего снижения с учётом динамики инфляции, ожиданий и рисков со стороны внешней и внутренней среды.

«Пауза возможна всегда. И наш сигнал о целесообразности рассмотрения, он предполагает паузы. И всё будет зависеть от данных, поэтому даже при направленности сигнала в сторону умеренно-мягкого сигнала пауза возможна», — заявила Набиуллина.

Набиуллина также заявила, что для более резкого смягчения денежно-кредитной политики нужны дополнительные условия. В частности, инфляция должна опуститься ниже целевого уровня, а безработица — заметно вырасти. По её словам, такие сценарии сейчас не прогнозируются ни самим регулятором, ни аналитиками, ни бизнесом.

«Окно для перезапуска»: Аналитик объяснил, кому выгодна новая ставка ЦБ
«Окно для перезапуска»: Аналитик объяснил, кому выгодна новая ставка ЦБ

Напомним, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — с 15 до 14,5% годовых — 24 апреля 2026 года. Ожидания большинства аналитиков оправдались, само решение названо компромиссным: осторожным, но сохраняющим тенденцию к смягчению денежно-кредитной политики. Предыдущее снижение состоялось 20 марта.

Полина Никифорова
