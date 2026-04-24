«Окно для перезапуска»: Аналитик объяснил, кому выгодна новая ставка ЦБ

Директор финансовой компании Павел Анисимов в беседе с Life.ru прокомментировал очередное, восьмое подряд снижение ключевой ставки Центробанком. По его оценке, смягчение денежно-кредитной политики приобрело устойчивый характер и открывает реальному сектору «окно для перезапуска инвестиционных программ».

Снижение ключевой ставки до 14,5 процента и сужение коридора её среднего прогноза до конца 2026 года до диапазона от 14 до 14,5 процента открывает реальному сектору окно для перезапуска инвестиционных программ. Бизнес последние два года работал в условиях, когда стоимость заёмного финансирования съедала маржу даже у рентабельных производств. Сейчас кредит снова превращается в рабочий инструмент развития, а компании получают возможность вернуться к планированию долгосрочных проектов. Павел Анисимов Директор финансовой компании

Эксперт пояснил, что первыми эффект почувствуют отрасли с длинным производственным циклом — машиностроение, химия, агропром. Удешевление обслуживания кредитов даже на пару процентных пунктов высвобождает миллиарды рублей, которые пойдут на закупку оборудования, расширение мощностей и рост зарплат. Малый и средний бизнес также получит доступ к более выгодным программам льготного кредитования — особенно в производственных проектах с низкой маржинальностью.

Что касается ипотечного рынка, Анисимов прогнозирует его реакцию с задержкой в полтора-два месяца: банки начнут пересматривать условия по программам без господдержки. Это, в свою очередь, поможет застройщикам распродать остатки готовых квартир и запустить новые проекты, оживив смежные отрасли.

Аналитик также обратил внимание на расширение прогнозного коридора на 2027 год (до 8–10%), что сигнализирует о пространстве для дальнейшего смягчения. Снижение инфляционных ожиданий населения до 12,9% (минимум с октября 2025 года) служит дополнительным ориентиром для бизнеса.

«Замедление экономики в первом квартале связано с подстройкой к налоговым изменениям и носит технический характер. Снижение ставки выступает компенсирующим фактором, который вернёт деловую активность к нормальной траектории во втором полугодии», — резюмировал эксперт.

Напомним, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — с 15 до 14,5% годовых — 24 апреля 2026 года. Ожидания большинства аналитиков оправдались, само решение названо компромиссным: осторожным, но сохраняющим тенденцию к смягчению денежно-кредитной политики. Предыдущее снижение состоялось 20 марта.