Сколько на самом деле получают боссы в России: официальные данные

Средние трудовые доходы руководителей в России за минувшие десять лет поднялись почти втрое и перевалили за 178 тысяч рублей. К такому выводу пришли журналисты РИА «Новости», проанализировав официальные статданные.

Если оттолкнуться от показателей 2015 года, когда эта категория работников получала в среднем 60,7 тысячи, то к октябрю прошлого года прирост составил более 117 тысяч рублей. Причём ещё два года назад разница с нынешними цифрами была значительно меньше — тогда руководители зарабатывали на 38,4 тысячи ниже нынешнего уровня, то есть около 139–140 тысяч.

Самая высокая планка — у топ-менеджеров высшего звена, чей доход в 2025-м сложился в 281 тысячу рублей. Чуть скромнее оплачивался труд управляющих в корпоративном секторе — 191 тысяча. Те, кто возглавляет профильные подразделения на производстве или в сфере специализированных сервисов, получали по 168 тысяч. А замыкали иерархию руководители из сферы гостеприимства, общепита, розницы и опта — там средние зарплаты не превышали 113 тысяч рублей.

Лидерство по уровню оплаты труда управленцев удерживают четыре региона. На первом месте Чукотка с показателем 337 тысяч рублей, следом идёт Москва, где начальники получали 315 тысяч. Третью строчку поделили Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область — там доходы руководителей зафиксировались на отметке 264 тысячи.

Ранее Life.ru писал, что единственным сегментом российской экономики, где среднемесячные зарплаты в январе превысили полмиллиона рублей, оказалась перестраховочная деятельность. По данным аналитиков, доходы в этой нише выросли с 329,7 тыс. рублей годом ранее до 559 тыс. рублей.