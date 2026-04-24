Зарплаты снова поползут вверх: сколько будут платить россиянам во втором полугодии 2026 года

Во втором полугодии 2026 года номинальные зарплаты россиян вырастут на 10–12%. Такой прогноз «Газете.ru» дал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнёв.

Эксперт пояснил, что рост будет неравномерным, но останется двузначным — не ниже 10%. Учитывая рецессию в экономике, зарплаты вряд ли вырастут быстрее, чем в предыдущие пять лет. Ориентир — 10–12%. Главный драйвер — инфляция: работодатели вынуждены закладывать индексацию в бюджеты, чтобы остановить отток кадров.

Селезнёв отметил, что безработицы сейчас нет, и работники могут требовать лучших условий или менять место работы с минимальными рисками.

Второй фактор — дефицит кадров, особенно в IT, строительстве и ЖКХ. Суммарно на рынке не закрыто около 1,5 млн вакансий. Третий фактор — рост бюджетных расходов.

Реальные зарплаты (с поправкой на инфляцию) последние годы все равно растут. Эксперт привел статистику за 10 лет: при инфляции около 90% номинальный рост зарплат составил 217% (более чем втрое). Медианная зарплата, которая точнее отражает средний доход граждан, увеличилась аналогично.

«Лидировать по росту зарплат, скорее всего, будут ОПК и IT. В большинстве массовых секторов (где занято больше всего людей) рост, вероятно, будет в разы ниже и меньше уровня инфляции. Это вся сфера услуг (торговля, рестораны, отели, обслуживание), бюджетная сфера, логистика, несырьевая промышленность, сельское хозяйство», — заключил эксперт.

Ранее Life.ru писал, что единственным сегментом российской экономики, где среднемесячные зарплаты в январе превысили полмиллиона рублей, оказалась перестраховочная деятельность. По данным аналитиков, доходы в этой нише выросли с 329,7 тыс. рублей годом ранее до 559 тыс. рублей.