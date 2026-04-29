Минтруд ответил на главный пенсионный страх россиян

В Минтруде заявили, что нового повышения пенсионного возраста в России не планируется. Речь идёт как о периоде до 2028 года, так и о времени после него. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин со ссылкой на ответ министерства. Копия документа есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«Рассмотрено ваше обращение от 13 апреля 2026 г. по вопросу, связанному с повышением пенсионного возраста, и сообщается об отсутствии как планов, так и намерений осуществлять новое повышение пенсионного возраста, — как до 2028 года, так и после него. Никаких иных, отличных от предусмотренных действующим законодательством, параметров возраста выхода на пенсию не обсуждается и не прорабатывается», — говорится в ответе ведомства.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков также говорил, что кадровый дефицит не станет поводом для нового повышения пенсионного возраста. По словам министра, планов по пересмотру параметров пенсионной системы нет, а сам вопрос сейчас не стоит в повестке. Таким образом, в ведомстве дали понять, что действующие правила выхода на пенсию сохраняются, а новых изменений по этому направлению не готовят.

Сейчас в России ещё действует переходный период после пенсионной реформы. По общему правилу итоговый возраст выхода на страховую пенсию по старости должен составить 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, но к этим параметрам страна приходит постепенно. В 2026 году на пенсию выходят мужчины 1962 года рождения в 64 года и женщины 1967 года рождения в 59 лет. С 2028 года переходный период должен завершиться: мужчины 1963 года рождения и младше будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины 1968 года рождения и младше — в 60 лет. При этом для назначения страховой пенсии важен не только возраст. Нужны также минимальный страховой стаж и пенсионные коэффициенты. В 2026 году речь идёт о 15 годах стажа и 30 пенсионных баллах. Отдельные категории граждан могут выйти на пенсию раньше — например, работники вредных производств, северяне, многодетные матери, педагоги, медики и люди с длительным стажем.