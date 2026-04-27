Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 08:07

Операторов дронов защитят от переводов: уточнены правила для войск БПС

Минобороны запрещает переводить военных из войск БПС без согласия

Обложка © DALL-E / Life.ru

Перевод дроноводов на должности в другие подразделения и рода войск без их личного согласия не допускается. Это означает, что кандидат, поступивший на службу в подразделения БПС, остаётся строго в этой системе войск. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин.

Данный принцип предусмотрен условиями контракта и директивными указаниями Генштаба ВС РФ. Кроме того, соответствующие указания министра обороны направят в войска до конца апреля 2026 года. Теперь документ прямо запрещает такие переводы и вводит персональную ответственность командиров за соблюдение нового порядка.

Также отдельно уточнят порядок увольнения военных после завершения контракта.

В целях повышения ответственности командиров за соблюдением обязательств сторон заключенного контракта, установленного порядка прохождения службы в войсках БпС и увольнения военнослужащего по истечении контракта, дополнительно подготовлены указания Министра обороны России, которые до конца апреля 2026 года будут направлены в войска.

Такой подход связан с растущей ролью беспилотных систем в боевых действиях. Подготовка операторов, техников и других специалистов требует времени, поэтому их перевод в другие подразделения может ослаблять уже сформированные расчёты. Параллельно в Госдуме заявили, что выбор вооружений на разных направлениях зависит от текущей обстановки и конкретных задач армии. Член комитета по обороне Андрей Колесник отметил, что решение о применении тех или иных систем принимается с учётом целесообразности. По его словам, отсутствие отдельных видов ракет на текущем этапе связано не с их наличием, а с задачами, которые сейчас стоят перед войсками. Колесник допустил, что такие средства могут быть использованы позже — в зависимости от развития ситуации.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Законы
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar