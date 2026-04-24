Ставка на «Писюн»: Украина бросила «игривые» дроны-перехватчики против «Гераней»

Вооружённые силы Украины начали применять беспилотники P1-Sun для борьбы с российскими дронами «Герань». Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его словам, речь идёт о беспилотниках-перехватчиках, которые запускают с самолётов Ан-28. Такие аппараты должны поражать воздушные цели до того, как те достигнут заданного района.

«Украина теперь использует беспилотники-перехватчики «Писюн» (P1-SUN) – юмор у них такой, запускаемые с самолетов Ан-28, для противодействия российским «Гераням», – написал Шурыгин в Telegram.

P1-Sun в этой схеме выступает как более дешёвый слой противодействия ударным БПЛА. Идея в том, чтобы не тратить дорогие ракеты ПВО на каждую цель, а перехватывать часть дронов специализированными беспилотниками.

«Герань» — российское название ударных беспилотников, которые применяются для дальних атак по объектам на земле. Именно массовость таких аппаратов делает поиск недорогих средств перехвата особенно важным для украинской стороны.

Ранее на Украине заявляли, что российские «Герани» могут использоваться и как носители FPV-дронов. Также сообщалось, что российские барражирующие боеприпасы сбили украинский вертолёт Ми-24 на южном направлении.