24 апреля, 12:30

Ставка на «Писюн»: Украина бросила «игривые» дроны-перехватчики против «Гераней»

Обложка © DALL-E / Life.ru

Вооружённые силы Украины начали применять беспилотники P1-Sun для борьбы с российскими дронами «Герань». Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его словам, речь идёт о беспилотниках-перехватчиках, которые запускают с самолётов Ан-28. Такие аппараты должны поражать воздушные цели до того, как те достигнут заданного района.

«Варвар» на страже: В России появятся дроны, перехватывающие цели без участия человека
«Украина теперь использует беспилотники-перехватчики «Писюн» (P1-SUN) – юмор у них такой, запускаемые с самолетов Ан-28, для противодействия российским «Гераням», – написал Шурыгин в Telegram.

P1-Sun в этой схеме выступает как более дешёвый слой противодействия ударным БПЛА. Идея в том, чтобы не тратить дорогие ракеты ПВО на каждую цель, а перехватывать часть дронов специализированными беспилотниками.

«Герань» — российское название ударных беспилотников, которые применяются для дальних атак по объектам на земле. Именно массовость таких аппаратов делает поиск недорогих средств перехвата особенно важным для украинской стороны.

Наш «Упырёныш»: В России испытали смертоносный дрон с милым названием
Ранее на Украине заявляли, что российские «Герани» могут использоваться и как носители FPV-дронов. Также сообщалось, что российские барражирующие боеприпасы сбили украинский вертолёт Ми-24 на южном направлении.

Марина Фещенко
