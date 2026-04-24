Наш «Упырёныш»: В России испытали смертоносный дрон с милым названием

Российские военные разработали новый тяжёлый беспилотник «Упыреныш». По данным «Известий», аппарат уже применялся в реальных боевых условиях. Дрон создали инженеры 4-й бригады Южной группировки войск ВС РФ. В основе разработки — детали российского FPV-беспилотника «Упырь» и элементы трофейных аппаратов типа «Баба-яга».

Как утверждается, от «Упыря» взяли корпус и полётный контроллер, а остальные узлы использовали от трофейного дрона. В результате получился гибридный квадрокоптер для ударных задач и доставки грузов на передовую.

Техник взвода беспилотных систем с позывным Шипа рассказал, что по функциональности «Упыреныш» сопоставим с квадрокоптерами типа Mavic. При этом, по его словам, российский аппарат способен переносить более тяжёлую нагрузку. Источник издания утверждает, что новый беспилотник уже совершил несколько боевых вылетов.

К слову, необычные названия вооружений давно стали отдельной особенностью российской военной номенклатуры. Вместо сухих буквенно-цифровых индексов техника нередко получает имена, которые звучат почти сказочно или бытово: тяжёлая огнемётная система «Буратино», её вариция «Солнцепёк», самоходный миномёт «Тюльпан», гаубицы «Акация» и «Мста», реактивные системы «Град», «Ураган» и «Смерч».

На этом фоне название «Упыреныш» выглядит не случайным выбросом, а продолжением той же традиции. В российской практике грозные по назначению системы часто получают имена, которые внешне не похожи на официальный военный язык. За счёт этого они быстрее запоминаются и проще расходятся в публичном поле.