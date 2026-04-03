Московские инженеры представили усовершенствованный ударный беспилотник «Скворец-В2». Название аппарат получил благодаря двум видеопередатчикам: если один подавляется средствами РЭБ, боец переключается на второй и продолжает выполнять задачу, рассказал представитель «Кулибин-клуба» Народного фронта.

Дальность полёта нового дрона составляет 20–25 километров. Он эффективно работает как самостоятельно, так и в паре с дроном-ретранслятором. В «Кулибин-клубе» помогают масштабировать производство, тестировать технику на полигоне и собирать обратную связь от военных.

Московские разработчики представили ударный дрон «Скворец-В2». Видео © Народный фронт

Линейка «Скворцов» пополнилась оптоволоконной версией — «Скворец-Опто». Такие дроны не боятся радиоподавления, управляются по кабелю на дальности до 20 километров и несут полезную нагрузку 3,3 кг.

«Первая партия уже отправлена в войска, мы находимся на круглосуточной связи с бойцами, анализируем обратную связь, при необходимости дорабатываем. Отзывы хорошие», – рассказал представитель компании-производителя Антон Белозёров.

Кроме того, компания разработала дрон-перехватчик для экономии дорогостоящих средств ПВО. Он интегрируется с радарами зенитчиков: выходит в район перехвата, корректируется с радара и подрывается дистанционно. Поражение обеспечивается направленным боеприпасом в радиусе 4–5 метров, что минимизирует ущерб окружению.

«Кулибин-клуб» продолжает отбор, тестирование и поддержку серийного производства лучших инженерных решений, что позволило поставить на передовую тысячи систем РЭБ, коптёров и роботизированных платформ.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО начались испытания нового беспилотника «Сибирячок-5». Это разведывательный дрон, способный вести видеофиксацию на местности, летать на расстояние до 20 километров на высоте до тысячи метров и распознавать живую силу, автотранспорт и боевые машины. Максимальная полезная нагрузка аппарата составляет до четырёх килограммов. «Сибирячок-5» — пятое поколение дронов серии, его предшественник «4» поставлялся в войска в количестве около 16 тысяч экземпляров.