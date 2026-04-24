Военные НАТО уронили с высоты 300 метров боевую машину стоимостью €600 000
В ходе учений 6-й воздушно-десантной бригады «Альмогаварес» сухопутных войск Испании (BRIPAC) на полигоне в Уседе в Гвадалахаре произошёл инцидент с бронированным автомобилем VAMTAC (High Mobility Tactical Vehicle). Машина была сброшена с использованием парашютной системы, однако та не сработала.
Приземление VAMTAC.
Техника стоимостью до 600 000 евро в максимальной комплектации разрушилась в результате неудачного приземления. Конструкция автомобиля не выдержала нагрузки при ударе о поверхность полигона. Учения проходили в текущем месяце в рамках отработки десантирования тяжёлой техники. В результате происшествия никто не пострадал.
