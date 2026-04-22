22 апреля, 08:48

Опасные маневры над Балтикой: Появилось видео «охоты» французского Rafale за российскими самолётами

В Сеть попало видео сближения французского Rafale с российскими бортами

Французский истребитель зафиксировал российский Ту-22М3 и Су-30СМ2 над Балтикой. Обложка © Telegram / Военный Осведомитель

Французский истребитель зафиксировал российский Ту-22М3 и Су-30СМ2 над Балтикой. Обложка © Telegram / Военный Осведомитель

Над Балтийским морем зафиксирован эпизод с участием российского бомбардировщика Ту-22М3 и истребителя Су-30СМ2, которые оказались в прицеле французского Rafale. Кадры с предполагаемым эпизодом опубликованы в Telegram-канале «Военный Осведомитель».

Французский истребитель зафиксировал российский Ту-22М3 и Су-30СМ2 над Балтикой. Видео © Telegram / Военный Осведомитель

На записи показана работа французского истребителя Rafale, который сопровождал российские самолёты в воздушном пространстве над Балтийским морем. Речь идёт о бомбардировщике Ту-22М3, оснащённом ракетой Х-22, а также истребителе Су-30СМ2. Встреча воздушных сил произошла ориентировочно в первой половине апреля, однако точные обстоятельства и место манёвров не уточняются.

Российский истребитель подбил два военных самолёта ВСУ в Сумской области

Ранее сообщалось о масштабной воздушной активности над Балтийским морем с участием авиации НАТО и российских ВКС. Для сопровождения двух российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в воздух поднимались истребители сразу шести стран альянса.

Милена Скрипальщикова
