Опасные маневры над Балтикой: Появилось видео «охоты» французского Rafale за российскими самолётами
В Сеть попало видео сближения французского Rafale с российскими бортами
Французский истребитель зафиксировал российский Ту-22М3 и Су-30СМ2 над Балтикой. Обложка © Telegram / Военный Осведомитель
Над Балтийским морем зафиксирован эпизод с участием российского бомбардировщика Ту-22М3 и истребителя Су-30СМ2, которые оказались в прицеле французского Rafale. Кадры с предполагаемым эпизодом опубликованы в Telegram-канале «Военный Осведомитель».
Французский истребитель зафиксировал российский Ту-22М3 и Су-30СМ2 над Балтикой. Видео © Telegram / Военный Осведомитель
На записи показана работа французского истребителя Rafale, который сопровождал российские самолёты в воздушном пространстве над Балтийским морем. Речь идёт о бомбардировщике Ту-22М3, оснащённом ракетой Х-22, а также истребителе Су-30СМ2. Встреча воздушных сил произошла ориентировочно в первой половине апреля, однако точные обстоятельства и место манёвров не уточняются.
Ранее сообщалось о масштабной воздушной активности над Балтийским морем с участием авиации НАТО и российских ВКС. Для сопровождения двух российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в воздух поднимались истребители сразу шести стран альянса.
