Истребители шести стран НАТО поднимались для перехвата Ту-22М3 над Балтикой
Ту-22М3.
Истребители шести стран НАТО поднимались в небо для перехвата двух Ту-22М3 над Балтийским морем, передаёт американский телеканал ABC. С нашей стороны дальние бомбардировщики сопровождали около десяти Су-30 и Су-35.
Для перехвата с авиабазы альянса в литовском Шауляе взлетели французские истребители Rafale. Также в воздухе оказались самолёты из Польши, Швеции, Финляндии, Дании и Румынии.
Напомним, на днях Ту-22М3 выполнили плановый полёт над нейтральными водами Балтийского моря. Продолжительность полёта составила более четырёх часов, сообщало Минобороны.
