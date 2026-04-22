Истребители шести стран НАТО поднимались для перехвата Ту-22М3 над Балтикой

Истребители шести стран НАТО поднимались в небо для перехвата двух Ту-22М3 над Балтийским морем, передаёт американский телеканал ABC. С нашей стороны дальние бомбардировщики сопровождали около десяти Су-30 и Су-35.

Для перехвата с авиабазы альянса в литовском Шауляе взлетели французские истребители Rafale. Также в воздухе оказались самолёты из Польши, Швеции, Финляндии, Дании и Румынии.

Напомним, на днях Ту-22М3 выполнили плановый полёт над нейтральными водами Балтийского моря. Продолжительность полёта составила более четырёх часов, сообщало Минобороны.