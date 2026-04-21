Российский истребитель Су-35С поразил дальнобойной ракетой боевой самолёт киевского режима, замеченный у линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Об этом в сообщил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев.

По его данным, воздушная схватка развернулась в небе над западной частью Луганской Народной Республики. Наш пилот выпустил по неприятельской цели управляемую ракету Р-37М. Противник попытался уйти от удара манёвром и ретировался на запад, не сделав ни одного выстрела в ответ.

«Подрыв ракеты произошёл в непосредственной близости от цели. Дальнейшее движение самолёта ВСУ сопровождалось дымовым следом, что может указывать на частичное поражение», — отметил Лебедев.

После этого на стыке Донецкой Народной Республики и Харьковской области появился еще один вражеский борт. Он выстрелил ракетой в направлении российской территории, пытаясь прикрыть первый самолёт, после чего ушёл в юго-западном направлении.

Ранее врио командира роты БПЛА 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Стрела рассказал, как российские беспилотники несколько часов кружили над американским зенитно-ракетным комплексом Patriot, который должен сбивать такие дроны. По словам военного, наш аппарат не только обнаружил ЗРК, но и долгое время висел прямо над ней, снимал её и подтвердил, что это не макет, а настоящая боевая машина.