Российский истребитель подбил два военных самолёта ВСУ в Сумской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ALAN DAVID STAATS
Истребитель Воздушно-космических сил России атаковал два украинских боевых самолёта в районе Сумской области. Информацию о произошедшем в Telegram-канале опубликовал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, инцидент произошёл после того, как украинские боевые самолёты оказались в воздушном пространстве региона. Он утверждает, что один из летательных аппаратов получил повреждения и был подбит. Также подчёркивается, что один из самолётов получил повреждения и начал дымить, после чего покинул район.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки ВС РФ нанесли серию ударов по объектам, связанным с обеспечением работы ВСУ. Целями стали элементы энергетической инфраструктуры, используемые в интересах украинских формирований.
Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.