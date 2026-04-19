19 апреля, 09:31

Армия России уничтожила объекты энергетики и места подготовки к запуску БПЛА ВСУ

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Военные РФ за сутки нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Под удары также попали площадки, где ведётся производство беспилотников дальнего действия. Кроме того, поражены зоны, предназначенные для их запуска. В ходе операций были задействованы различные виды вооружений. В их числе — оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные комплексы и артиллерия.

Сообщается, что атаки проводились по целям в 142 районах. Среди них — пункты временного размещения украинских формирований. Также в ведомстве отметили, что удары пришлись по местам нахождения иностранных наёмников. Все цели, по заявлению военных, были успешно поражены.

За ночь расчёты ПВО сбили 13 БПЛА ВСУ над регионами России и Азовским морем
Ранее сообщалось, что на отдельных участках фронта фиксируются потери украинских подразделений. В Сумской области, в районе села Никольское, были уничтожены резервы 80-й бригады ВСУ. Речь идёт о бойцах 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Милена Скрипальщикова
