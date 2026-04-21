21 апреля, 14:57

«Чистое крыло»: Опубликовано редкое фото истребителя Су-35

Fighterbomber опубликовал редкое фото истребителя Су-35

Обложка © Telegram / Fighterbomber

Обложка © Telegram / Fighterbomber

В Сети появилась редкая фотография российского истребителя Су-35, лишённого подвесного вооружения и даже креплений для его установки.

«Су-35 без ракет. И без пилонов. Очень редкое фото в нынешнее время», — отметил военный блогер FighterBomber.

Подписчики уточнили, что подобная конфигурация известна как «чистое крыло». Судя покамуфляжу и отсутствию контейнеров РЭБ «Хибины» на законцовках, кадр был сделан довольно давно. Сегодня эти системы ставят уже на заводе.

Новые борта перегоняют в части со штатными пилонами. А вот на боевое патрулирование у линии фронта технику нагружают по максимуму — на все возможные случаи.

Стандартный набор вооружения этой машины включает четыре ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности, две — малой, а также дальнобойную Р-37М и противорадиолокационную Х-31 для подавления ПВО.

Опубликовано видео полёта Су-35 с «режимом зверя» — истребитель нёс ракеты для разных целей
Опубликовано видео полёта Су-35 с «режимом зверя» — истребитель нёс ракеты для разных целей

Никита Никонов
