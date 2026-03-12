Опубликовано видео полёта Су-35 с «режимом зверя» — истребитель нёс ракеты для разных целей

В Сети появилось видео боевого вылета истребителя Су-35 ВКС России, действовавшего в интересах группировки «Юг». Как сообщают военные эксперты, самолёт поднялся в воздух с максимальной боевой нагрузкой — в ВВС США такую конфигурацию называют «режимом зверя» (Beast Mode).

На кадрах видно, что истребитель оснащён контейнерами радиоэлектронной борьбы «Хибины», а также несёт разнообразное ракетное вооружение: по две ракеты Р-73 (ближний бой), Р-77М и Р-77-1 (средняя дальность), а также противорадиолокационную ракету Х-31ПД и дальнобойную Р-37М под фюзеляжем.

Эксперты отмечают, что практически все ракеты, за исключением Х-31, предназначены для воздушного боя: две — для ближнего маневренного, одна — для поражения целей на большой дальности, четыре — для средней дистанции. Примечательно, что на борту присутствуют два поколения ракет Р-77: модернизированная версия советского образца и обновлённый вариант 2013 года с увеличенной до 110 километров дальностью пуска.

Такая конфигурация позволяет пилоту эффективно действовать в условиях насыщенной ПВО и активно маневрировать в ближнем бою.

