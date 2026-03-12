ВС России сбросили на позиции ВСУ бомбы весом 500 кг с надписью «За Брянск»
Обложка © Telegram / «Позывной Герань»
Российские военные ответили на удары по Брянску британскими ракетами Storm Shadow с помощью авиабомб ФАБ-500, на которых были нанесены надписи «За каждого нашего — 1000 ваших» и «За мирных жителей! Брянск». Об этом сообщает Telegram-канал «Позывной Герань».
Сброс боеприпасов производился с самолётов Су-34. Бомбы были оснащены модулями планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить удары с высокой точностью, не входя в зону поражения ПВО противника.
Напомним, вечером 10 марта ВСУ нанесли удар по Брянску с применением семи крылатых ракет Storm Shadow. В результате атаки пострадали 20 многоквартирных домов. Основные усилия сейчас направлены на восстановление теплоснабжения в повреждённых зданиях. Жертвами обстрела стали семь мирных жителей, ещё 42 человека получили ранения. СК возложил ответственность за произошедшее на украинских военных. По данным ведомства, к организации атаки причастны сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины.
