ВС России сбросили на позиции ВСУ бомбы весом 500 кг с надписью «За Брянск»

Российские военные ответили на удары по Брянску британскими ракетами Storm Shadow с помощью авиабомб ФАБ-500, на которых были нанесены надписи «За каждого нашего — 1000 ваших» и «За мирных жителей! Брянск». Об этом сообщает Telegram-канал «Позывной Герань».

Сброс боеприпасов производился с самолётов Су-34. Бомбы были оснащены модулями планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить удары с высокой точностью, не входя в зону поражения ПВО противника.