Политолог счёл удар Storm Shadow по Брянску новым витком эскалации конфликта

Удар крылатыми ракетами Storm Shadow по Брянску стал беспрецедентным — это первое применение такого оружия по региону. Об этом заявил политолог Олег Иванов в беседе с сайтом MK.ru.

Эксперт назвал произошедшее новым этапом эскалации. Ранее Storm Shadow применяли по Крыму и новым регионам РФ. Аналитики также обратили внимание на время атаки, ведь она произошла практически сразу после телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По мнению эксперта, это может быть политическим сигналом, направленным на срыв возможных переговоров.

«Наверное, это первый случай, когда Storm Shadow применили по региону, принадлежность которого Российской Федерации Западом не оспаривается», — отметил Иванов.

Он также допустил, что при атаке использовалась схема перегрузки ПВО: сначала массированный налёт дронов, затем удар дорогостоящими ракетами. Такая тактика стандартна для современных конфликтов, подчеркнул политолог. Иванов уверен, что ответ на эту эскалацию последует. Для подготовки потребуется время, но он неизбежен.