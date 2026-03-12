Политолог счёл удар Storm Shadow по Брянску новым витком эскалации конфликта
Удар крылатыми ракетами Storm Shadow по Брянску стал беспрецедентным — это первое применение такого оружия по региону. Об этом заявил политолог Олег Иванов в беседе с сайтом MK.ru.
Эксперт назвал произошедшее новым этапом эскалации. Ранее Storm Shadow применяли по Крыму и новым регионам РФ. Аналитики также обратили внимание на время атаки, ведь она произошла практически сразу после телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По мнению эксперта, это может быть политическим сигналом, направленным на срыв возможных переговоров.
«Наверное, это первый случай, когда Storm Shadow применили по региону, принадлежность которого Российской Федерации Западом не оспаривается», — отметил Иванов.
Он также допустил, что при атаке использовалась схема перегрузки ПВО: сначала массированный налёт дронов, затем удар дорогостоящими ракетами. Такая тактика стандартна для современных конфликтов, подчеркнул политолог. Иванов уверен, что ответ на эту эскалацию последует. Для подготовки потребуется время, но он неизбежен.
Напомним, вечером 10 марта Вооружённые силы Украины нанесли удар по Брянску с применением семи крылатых ракет Storm Shadow. В результате атаки пострадали 20 многоквартирных домов. Основные усилия сейчас направлены на восстановление теплоснабжения в повреждённых зданиях. Жертвами обстрела стали семь мирных жителей, ещё 42 человека получили ранения. Следственный комитет РФ возложил ответственность за произошедшее на украинских военных. По данным ведомства, к организации атаки причастны сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины.
