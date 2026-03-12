Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 08:40

Медики борются за жизнь тяжело раненого при ударе ВСУ по Брянску

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Медики делают всё возможное для спасения одного из пострадавших в результате атаки ВСУ по Брянску. Об этом помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил журналистам.

«Врачи борются за жизнь одного из пострадавших, он в крайне тяжёлом состоянии», — сказал он.

Кузнецов также сообщил, что помощь потерпевшим при ударе ВСУ оказывают в клиниках Брянска, Москвы и ведущих федеральных медцентрах Минздрава — там остаются 29 пациентов. По его словам, в списке раненых значится один ребёнок.

Глава Минздрава также рассказал, что у семерых доставленных в больницы врачи констатируют стабильно тяжёлое состояние. Остальные пациенты получили повреждения средней и лёгкой степени. Кузнецов отметил, что двоих госпитализированных уже отпустили домой.

Небензя: Cпонсоры Зеленского несут ответственность за удар по Брянску
Небензя: Cпонсоры Зеленского несут ответственность за удар по Брянску

Напомним, ракетный обстрел Брянска со стороны ВСУ привёл к повреждению 20 многоквартирных домов. Главные силы брошены на скорейшее восстановление тепла в домах. 10 марта Вооружённые силы Украины нанесли удар по Брянску с использованием семи ракет Storm Shadow. Жертвами атаки стали семь мирных жителей, ещё 42 человека получили ранения. Следственный комитет России официально возложил ответственность за удар на украинских военных. По данным ведомства, к организации причастны сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Минздрав РФ
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar