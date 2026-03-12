Медики борются за жизнь тяжело раненого при ударе ВСУ по Брянску

Медики делают всё возможное для спасения одного из пострадавших в результате атаки ВСУ по Брянску. Об этом помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил журналистам.

«Врачи борются за жизнь одного из пострадавших, он в крайне тяжёлом состоянии», — сказал он.

Кузнецов также сообщил, что помощь потерпевшим при ударе ВСУ оказывают в клиниках Брянска, Москвы и ведущих федеральных медцентрах Минздрава — там остаются 29 пациентов. По его словам, в списке раненых значится один ребёнок.

Глава Минздрава также рассказал, что у семерых доставленных в больницы врачи констатируют стабильно тяжёлое состояние. Остальные пациенты получили повреждения средней и лёгкой степени. Кузнецов отметил, что двоих госпитализированных уже отпустили домой.