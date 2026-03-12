Небензя: Cпонсоры Зеленского несут ответственность за удар по Брянску
Обложка © Telegram / Постпредство России при ООН
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил с заявлением в связи с ударом Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Брянску. Дипломат возложил ответственность за гибель мирных жителей на западных покровителей киевского режима.
«Западные спонсоры Зеленского несут полную ответственность за убийство мирных жителей вместо того, чтобы дать реальный шанс мирным переговорам при посредничестве Соединённых Штатов», — заявил Небензя журналистам. По его словам, вместо поддержки военных действий Запад должен был дать шанс переговорному процессу.
Напомним, ракетный обстрел Брянска со стороны ВСУ привёл к повреждению 20 многоквартирных домов. Главные силы брошены на скорейшее восстановление тепла в домах. 10 марта Вооружённые силы Украины нанесли удар по Брянску с использованием семи ракет Storm Shadow. Жертвами атаки стали семь мирных жителей, ещё 42 человека получили ранения. Следственный комитет России официально возложил ответственность за удар на украинских военных. По данным ведомства, к организации причастны сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины.
