Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил с заявлением в связи с ударом Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Брянску. Дипломат возложил ответственность за гибель мирных жителей на западных покровителей киевского режима.

«Западные спонсоры Зеленского несут полную ответственность за убийство мирных жителей вместо того, чтобы дать реальный шанс мирным переговорам при посредничестве Соединённых Штатов», — заявил Небензя журналистам. По его словам, вместо поддержки военных действий Запад должен был дать шанс переговорному процессу.