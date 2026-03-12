Эксперт раскрыл возможный ответ РФ на удар британскими ракетами по Брянску

«Судя по тому, что делают США и Израиль, мы можем ответить британцам, но это всё-таки не наш путь. Наш ответ должен быть связан с нанесением ударов по местам доставки крылатых ракет и любой военной техники в целом. Больше работать по Одессе, причём не только по грузам, но и по кораблям, которые везут оружие», — отметил эксперт.