Пострадавший из-за атаки ВСУ на Брянск находится в крайне тяжёлом состоянии

Медики борются за жизнь пациента, поступившего в отделение НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко Минздрава России после обстрела ВСУ Брянска. Как сообщил ИС «Вести» заведующий девятым нейрохирургическим отделением клиники Александр Кравчук, состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжёлое.

«К сожалению, один больной, мужчина 44 лет находится в крайне тяжёлом состоянии. Очень сложное, сочетанное минно-взрывное ранение с поражением черепа, головного мозга. Больной находится в реанимационном отделении, на аппаратном дыхании. Проводятся все манипуляции, связанные с проведением интенсивной терапии», — рассказал Кравчук.