Пострадавший из-за атаки ВСУ на Брянск находится в крайне тяжёлом состоянии
Обложка © Life.ru
Медики борются за жизнь пациента, поступившего в отделение НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко Минздрава России после обстрела ВСУ Брянска. Как сообщил ИС «Вести» заведующий девятым нейрохирургическим отделением клиники Александр Кравчук, состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжёлое.
«К сожалению, один больной, мужчина 44 лет находится в крайне тяжёлом состоянии. Очень сложное, сочетанное минно-взрывное ранение с поражением черепа, головного мозга. Больной находится в реанимационном отделении, на аппаратном дыхании. Проводятся все манипуляции, связанные с проведением интенсивной терапии», — рассказал Кравчук.
Напомним, вчерашний ракетный обстрел Брянска со стороны ВСУ привёл к повреждению 20 многоквартирных домов. Главные силы брошены на скорейшее восстановление тепла в домах. 10 марта Вооружённые силы Украины нанесли удар по Брянску с использованием семи ракет Storm Shadow. Жертвами атаки стали семь мирных жителей, ещё 42 человека получили ранения. Следственный комитет России официально возложил ответственность за удар на украинских военных. По данным ведомства, к организации причастны сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины.
