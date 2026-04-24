Хакеры взломали базу харьковского отдела МЧС, слиты данные 100 офицеров ВСУ

Российские хакеры из группы PalachPro проникли в систему управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ДСНС) Харьковской области — украинского аналога МЧС. Местные айтишники до сих пор не могут выдворить непрошеных гостей из своей сети. Об этом пишет SHOT.

В распоряжении хакеров оказались личные данные более сотни офицеров командного состава. Среди скомпрометированных — начальник главка Артём Астахов и его первый заместитель Сергей Чабаня. Под прицел попали не только фамилии с именами, но и телефоны с электронными адресами.

Судя по добытой документации, мирную структуру давно перековали на военный лад: харьковские спасатели теперь регулярно мотаются в районы боевых действий, по сути выполняя функции военной логистики.

Трофеем хакеров стал также полный реестр техники ДСНС. В списке значатся микроавтобусы Mercedes, грузовики Volvo и Scania, пожарные цистерны АЦ-40 и АЦ-4. Однако, по тем же документам, реальная боеготовность парка вызывает улыбку: из сотни машин большинство стоит на ремонте в плачевном состоянии.

PalachPro уже давно орудует на цифровом фронте и пользуется негласной поддержкой властей РФ. Ранее он взламывал системы НАТО, порталы с военными методичками и украинскую сеть видеонаблюдения. Киев, похоже, снова опоздал с обновлением антивируса.

Ранее хакеры взломали 170 почтовых ящиков прокуроров и следователей Украины. Среди взломанных — аккаунты Специализированной прокуратуры в сфере обороны, Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), Киевского учебного центра прокуратуры, а также личные ящики их сотрудников.