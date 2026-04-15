15 апреля, 15:43

Reuters: Хакеры взломали 170 почтовых ящиков прокуроров и следователей Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Связанные с Россией хакеры взломали больше 170 почтовых ящиков украинских прокуроров и следователей, а также десятки аккаунтов европейских чиновников и ведомств. С таким утверждением выступает Reuters.

Отмечается, что с сентября 2024 по март 2026 года хакеры взломали как минимум 284 почтовых ящика. Большинство владельцев были с Украины, остальные — из стран НАТО и с Балкан, которые граничат с Незалежной.

Среди взломанных — аккаунты Специализированной прокуратуры в сфере обороны, Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), Киевского учебного центра прокуратуры, а также личные ящики их сотрудников. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) заявили, что проверяют информацию о взломе, но пока следов утечки данных не нашли.

Хакеры отключили украинскую соцсеть на следующий день после её запуска

Ранее сообщалось, что российские хакеры из «Беркут РФ» уничтожили украинский военный маркетплейс. Этот сервис использовало Минобороны Украины для упрощения снабжения. Подразделения могли самостоятельно выбирать технику и оборудование — от FPV-дронов до средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Наталья Афонина
