1 апреля, 02:23

Хакеры отключили украинскую соцсеть на следующий день после её запуска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / iJeab

Новая украинская социальная сеть YEDNA, созданная местными разработчиками, проработала менее суток. Платформа была отключена и заблокирована в результате хакерской атаки. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на представителей российских хакерских групп PalachPro и Noname057(16).

По словам хакеров, они провели успешную кибератаку сразу после того, как узнали о запуске «независимого» украинского проекта.

«В результате DDoS-атаки нами была уничтожена API данной социальной сети. Все наши действия направлены лишь для того, чтобы продемонстрировать отсутствие опыта и должных навыков киберзащиты у противника», — отметили собеседники агентства.

Они также добавили, что намерены продолжить атаки на YEDNA в ближайшие дни. Конечная цель — полностью уничтожить новый украинский продукт.

Хакеры заявили о взломе 200 тысяч компьютеров на Украине благодаря фишингу

Также недавно российская хакерская группа «Беркут РФ» провела атаку на украинскую онлайн-платформу DOT-Chain Defence, через которую военные оформляли закупки. Этот сервис использовало Минобороны Украины для упрощения снабжения. Подразделения могли самостоятельно выбирать технику и оборудование — от FPV-дронов до средств радиоэлектронной борьбы. Система позволяла получать необходимые позиции напрямую, без длительных согласований и стандартных процедур оформления заявок.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Виталий Приходько
