Российские хакеры уничтожили украинский военный маркетплейс

Российская хакерская группа «Беркут РФ», как утверждается, провела атаку на украинскую онлайн-платформу DOT-Chain Defence, через которую военные оформляли закупки. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Этот сервис использовало Минобороны Украины для упрощения снабжения. Подразделения могли самостоятельно выбирать технику и оборудование — от FPV-дронов до средств радиоэлектронной борьбы. Система позволяла получать необходимые позиции напрямую, без длительных согласований и стандартных процедур оформления заявок.

Как заявляют участники группы, им удалось определить расположение серверов платформы. После этого, по их словам, были удалены протоколы и сертификаты, а также полностью уничтожены базы данных. Отмечается, что в этих хранилищах содержалась информация о закупках с момента запуска сервиса. Утверждается, что восстановить данные невозможно.

На этом фоне, по информации источника, подразделения вновь вынуждены проходить стандартные бюрократические процедуры. Рассмотрение заявок может занимать недели. Официальных подтверждений или комментариев от украинской стороны по поводу произошедшего на данный момент нет.

Ранее Life.ru сообщал, что более 200 тысяч компьютеров на Украине подверглись взлому после фишинговой рассылки. После открытия писем устройства заражались вредоносным программным обеспечением. Хакеры заявили, что доступ получили к компьютерам в разных сферах, включая государственные структуры.