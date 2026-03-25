25 марта, 19:11

Российские хакеры заявили о вскрытии шифра всего госсектора Украины

Пророссийская группировка «Кибер Серп» заявила о взломе государственного ключа шифрования и реестра цифровых подписей всего государственного сектора Украины. Об этом хакеры сообщили РИА «Новости».

По их данным, в результате спланированной операции удалось получить доступ к исходному коду государственного шифрования компании «Сайфер», которое используется для безопасного доступа к рабочим областям украинских госструктур, крупных банков, поставщиков, базы данных госзакупок и электронных сервисов госуслуг.

«Благодаря проделанным действиям по взлому ключа шифрования нам стало возможно выгрузить закрытые шифры и исходные коды, ключи, которые используют для межведомственного электронного документооборота. Данную операцию спокойно можно трактовать как «взлом цифрового сердца Украины»», — сообщили в группировке.

Хакеры добавили, что взломанным шифрованием пользуется весь государственный сектор Украины, включая ведущие силовые ведомства. К слову, в тот же день на официальном сайте компании «Сайфер» появилось сообщение о признании факта взлома и компрометации учетных данных пользователя, имевшего доступ к специализированной информационной системе.

Глава ФБР Патель заявил о связанных с РФ хакерах, взламывавших аккаунты в Signal
Ранее пророссийский хакер под псевдонимом PalachPro заявил, что получил доступ к тысячам камер видеонаблюдения на территории Украины. По его словам, речь идёт как об уличных, так и о скрытых системах наблюдения. Утверждается, что доступ к ним осуществляется в режиме реального времени.

Виталий Приходько
