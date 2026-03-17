17 марта, 06:09

Пророссийский хакер взломал более шести тысяч камер видеонаблюдения по всей Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / iJeab

Пророссийский хакер под псевдонимом PalachPro заявил, что получил доступ к тысячам камер видеонаблюдения на территории Украины. Сведениями он поделился с РИА «Новости».

«Доступ к более чем шести тысячам устройств административного, военного и городского пользования стали доступны в результате многомесячной подготовки и реализации спецоперации», — сказал он.

По его словам, речь идёт как об уличных, так и о скрытых системах наблюдения. Утверждается, что доступ к ним осуществляется в режиме реального времени. Также он отметил, что полученные данные могут использоваться для отслеживания перемещений техники, военнослужащих и представителей силовых структур. Кроме того, утверждается, что доступ охватывает все регионы страны, а также территории, расположенные рядом с линией боевого соприкосновения.

Хакеры Z-Pentest Alliance взломали системы критической инфраструктуры Израиля

Ранее сообщалось о кибератаке на украинские военные структуры. Российские хакеры из группы Dark Warios получили базу с контактами 1,5 тысячи офицеров ВСУ. В открытых данных оказались имена, фамилии, должности и телефоны сотрудников различных подразделений, включая управление ПВО, авиационной техники, логистику и продовольственное обеспечение.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
